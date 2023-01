Cristiano Ronaldo é apresentado no Al-Nassr, da Arábia Saudita

Apoie o 247

247 - O craque português Cristiano Ronaldo, de 37 anos, foi apresentado, nesta terça-feira (3), em seu novo clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O atleta assinou um contato de dois anos de duração no valor de 200 milhões de euros por temporada.

“Estou muito orgulhoso de ter tomado essa grande decisão na minha vida. Para mim é um desafio, mas, ao mesmo tempo, me sinto muito feliz”, disse CR7 durante coletiva. “É uma grande oportunidade de desenvolver não só o futebol, mas muitos pontos desse país maravilhoso. Estou aqui para vencer, jogar e aproveitar”.

Cerca de 30 mil fãs do craque compareceram ao estádio Mrsool Park, em Riad, para prestigiar a apresentação.

O contrato de CR7 tem uma cláusula que permite seu empéstimo ao Newcastle, da Inglaterra, caso o clube se classifique para a UEFA Champions League. A equipe inglesa pertence ao mesmo grupo controlador do Al-Nassr.

O acordo prevê ainda outros cinco anos de CR7 como conselheiro do clube saudita, totalizando cerca de 500 milhões de dólares pagos ao astro. O português também atuaria como embaixador da candidatura do país rico em petróleo para sediar a Copa do Mundo de 2030.

