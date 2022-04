Cristiano Ronaldo é investigado por derrubar celular de torcedor após derrota

Apoie o 247

Sputnik - A polícia de Merseyside está investigando o incidente com Cristiano Ronaldo, do Manchester United, após o jogador derrubar o celular de um torcedor, informou o porta-voz da polícia local.

O episódio ocorreu no sábado (9), depois da partida entre Manchester United e Everton. A partida terminou com a derrota do time de Cristiano Ronaldo, que claramente estava decepcionado e insatisfeito com o insucesso.

Enquanto caminhava para a sala da tribuna, ele atingiu e derrubou o celular de um torcedor com um tapa.

"Nós podemos confirmar que estamos em contato com o Manchester United e Everton após relatos de uma suposta agressão na partida de hoje [sábado, 9 de abril] entre Everton e Manchester United em Goodison. As investigações estão em andamento e os policiais estão trabalhando agora com o Everton para revisar as imagens do circuito interno e realizar um inquérito alargado de testemunhas e determinar se houve agressão", afirmou.

De acordo com o porta-voz, quando os jogadores estavam deixando o campo, houve a informação de que um "rapaz foi agredido por um dos jogadores da equipe visitante".

Por sua vez, Cristiano Ronaldo pediu desculpa ao torcedor e o convidou para acompanhar um jogo em Old Trafford.

Além disso, o jogador afirmou que "não é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis", mas é preciso ter respeito e dar exemplo aos jovens apaixonados por um belo jogo.

"Gostaria de pedir desculpa pelo meu desabafo e, se possível, gostaria de convidar o torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como uma demonstração de fair-play e espírito esportivo", afirmou Cristiano Ronaldo.

