Cristiano Ronaldo vai a CT da Juventus e se despede dos demais jogadores

247 - O jogador Cristiano Ronaldo concretizou a sua saída da Juventus. Nesta sexta-feira (27), o atleta foi ao CT do time apenas para se despedir dos, agora, ex-companheiros de clube. De acordo com reportagem do Globo Esporte, CR7 sequer participou do treino que estava marcado para esta manhã. Ele deverá ser contratado pelo Manchester City.

O atleta teria chegado ao CT do clube italiano por volta das 9h20 (horário local) e deixado o local cerca de uma hora depois. O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, deverá falar sobre a saída de CR7 do time ainda nesta sexta-feira, durante uma coletiva.

Cristiano Ronaldo teria decidido deixar a Juventus esta semana, quando a possibilidade de se transferir para o Manchester City ganhou corpo. “O clube inglês vinha tentando a contratação de Harry Kane, que resolveu permanecer mais uma temporada no Tottenham diante do jogo duro da diretoria. Então, CR7, que estava em compasso de espera por uma oportunidade, passou a ser um alvo concreto para os ingleses”, destaca a reportagem.

Apesar disso, o Manchester City negocia com o clube italiano a liberação do atleta. A Juventus pede cerca de € 25 milhões pelo passe de CR7 e o time inglês tenta uma melhor forma de pagamento, que pode envolver outros jogadores em troca.

