Cristiano Ronaldo vive fase ruim e sai furioso de campo após mais uma derrota

Apoie o 247

ICL

Reuters - Um furioso Cristiano Ronaldo invadiu o túnel chutando garrafas de água para fora de seu caminho depois que seu time Al-Nassr perdeu por 1 x 0 para o Al-Ittihad na liga profissional saudita na quinta-feira.



A derrota marcou a segunda partida consecutiva em que Ronaldo, de 38 anos, não conseguiu marcar, com o goleiro do Al-Ittihad, Marcelo Grohe, desviando um chute forte do craque português nos acréscimos.



O brasileiro Romarinho marcou a 10 minutos do final para selar a vitória do Al-Ittihad, que ultrapassou o Al-Nassr e assumiu a liderança da tabela de classificação.

Os torcedores do Al-Ittihad provocaram Ronaldo durante toda a partida, cantando repetidamente o nome de seu rival, Lionel Messi.



Ronaldo, que marcou oito gols em sete jogos do campeonato nesta temporada, tirou a braçadeira de capitão antes de deixar o campo e parecia pronto para lançá-la, antes de recuperar a compostura.



Ele aplaudiu os torcedores do Al-Nassr antes de deixar o campo de jogo.



"Decepcionado com o resultado, mas continuamos focados na nossa temporada e nos próximos jogos. Obrigado torcedores do Al-Nassr pelo apoio, sabemos que podemos contar com vocês!" disse o português no Twitter após o jogo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.