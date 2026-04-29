Cruzeiro supera Boca Juniors e assume liderança na Libertadores

247 - Em uma partida muito disputada e com um jogo de luta e intensidade, o Cruzeiro garantiu uma vitória importante sobre o Boca Juniors, da Argentina, pelo placar de 1 a 0, nesta terça-feira (28), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Grupo D da Copa Libertadores da América. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo com seis pontos, empatando em pontos com os argentinos, que estão na vice-liderança. A classificação ainda pode sofrer alterações, pois Universidad Católica (Chile) e Barcelona de Guayaquil (Equador) completam a rodada.

O time comandado pelo técnico Artur Jorge encontrou muitos desafios diante de um Boca Juniors determinado e bem postado defensivamente. A equipe argentina dificultou a criação de jogadas, principalmente no primeiro tempo. O lance mais importante da etapa inicial foi a expulsão do atacante Bareiro, que agrediu o volante Christian aos 45 minutos, deixando a equipe brasileira com um homem a mais em campo. Mesmo com a vantagem numérica, o Cruzeiro teve dificuldades em abrir a defesa adversária.

No segundo tempo, com mais posse de bola, o Cruzeiro ainda enfrentou dificuldades em conseguir espaços para ameaçar o gol de Boca. Contudo, mudanças feitas por Artur Jorge foram essenciais para o resultado final. Aos 37 minutos, Matheus Pereira deu um passe preciso para Kaio Jorge, que tocou rasteiro para o colombiano Néiser Villarreal, que teve apenas o trabalho de escorar a bola para o fundo da rede e garantir a vitória.