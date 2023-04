Cuca assume como técnico do Corinthians e diz ser inocente da acusação de estupro

Apoie o 247

247 – Alvo de protestos por parte dos torcedores do Corinthians e da opinião pública, o treinador Cuca assumiu sua posição no clube e se defendeu das acusações de estupro – uma acusação que ocorreu em 1987, quando ele atuava no Grêmio.

"Não vou ficar em casa me escondendo, sou inocente", disse ele. "É um tema delicado, pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele e tentar ser o mais aberto possível quanto a isso. Ocorreu há 37 anos, em 1987, eu era emprestado do Juventude, devia estar no Grêmio uns 15, 20 dias, fiquei 1 semana para tirar passaporte e tenho uma vaga lembrança de tudo que aconteceu, tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida, subiu uma menina para o quarto que eu estava com mais 3 jogadores, essa foi minha participação nesse caso, sou totalmente inocente, não fiz nada", acrescentou.

"As pessoas falam que houve um estupro, houve um ato sexual a um vulnerável e isso foi a pena que foi dada, a gente vê, ouve um monte de coisas, (pessoas) falando inverdades e chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês, tenho 2 filhas, que tem 32 e 34 anos. E é um tema que elas nem existiam, eu era casado e sou até hoje, o único homem que tem na casa sou eu e agora meu neto que tem 3, 4 meses. Eu respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo em nenhuma mulher", afirmou.

