Cuca nega estupro de garota de 13 anos: "não tenho culpa de nada"

247 - Acusado de violência sexual contra uma menor de idade no ano de 1987 em Berna, na Suíça, o técnico Cuca alegou ser inocente. “Venho nesse momento falar de uma coisa que me incomoda muito. Há 34 anos, houve um episódio comigo. Agora, aparece como se tivesse ocorrido hoje e eu fosse condenado e culpado”, afirmou em entrevista ao blog da Marília Ruiz, do UOL.

“Para resumir: não tenho culpa de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. Vivo em uma casa em que 90% são mulheres. São todas mulheres, só eu de homem”, disse.

“É uma coisa que me incomoda bastante. A gente vai a alguns lugares e vê ‘ah, o Cuca não por causa disso ou daquilo’. Eu não devo nada a ninguém, não sou um cara do mal, não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa. Fui julgado à revelia porque não estava mais no Grêmio, nem os outros rapazes, quando houve o julgamento”, completou.

“É uma coisa que tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Não houve estupro como falam. Houve uma condenação por uma menor [de idade] ter adentrado ao quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, não houve tentativa de abuso ou coisa assim”.

“Hoje, 34 anos depois, com a força que os movimentos vêm pegando, a gente vê isso e fica sentido”, afirmou. “Estou dando essa entrevista porque quero dar um basta nisso. Ainda quero treinar grandes equipes, mas não quero ser um cara mal falado”, finalizou.

"Escândalo de Berna"

Em 1987, ele era jogador do Grêmio e esteve na Suíça com a delegação da equipe gaúcha para uma excursão. Ele e outros três atletas foram acusados de estupro coletivo por uma garota de 13 anos. Ele e os outros jogadores foram condenados em 1989 por conta da idade da vítima. Cuca pegou 15 meses de prisão, mas não cumpriu a pena. O caso prescreveu em 2004.

