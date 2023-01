Daniel Alves distribui autógrafos aos detentos no presídio em Barcelona; esposa apaga fotos do casal

Nesta quarta-feira (25), Joana apagou as fotos mais recentes de Daniel que foram publicadas em seu perfil no Instagram. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Detido desde a última sexta-feira, Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos numa balada na Espanha, vive uma vida de celebridade na prisão. Segundo relatos de um homem que saiu do Brians 2, local onde o brasileiro está preso, o ex-jogador do Pumas estaria distribuindo autógrafos aos detentos no local. O ex-presidiário, inclusive, mostrou uma camisa do Barça assinada pelo próprio lateral.

Bastante castigada, a camisa está com uma dedicatória afetuosa. “Abraço com amor”, escreveu Daniel Alves, acompanhado de um emoji com carinha sorridente. Segundo reportagem do canal de televisão espanhol "Telecinco", o homem garantiu que não tinha coincidido com Alves no mesmo módulo prisional mas que não foi difícil fazê-lo autografar o uniforme do Barcelona.

No entando, fora das grades, a situação é diferente. Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz vive um momento delicado; além da prisão do marido por acusação de estupro, ela acaba de perder a mãe, em decorrência das complicações de um tumor. Depois de desmentir um jornal que afirmou que ela "reiterou confiança no marido", a modelo espanhola deu mais um indício de que não pretende seguir casada com o atleta brasileiro. Nesta quarta-feira (25), Joana apagou as fotos mais recentes de Daniel que foram publicadas em seu perfil no Instagram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.