Daniel Alves está arrasado, nervoso, sem comer e sem conversar há dias, afirma programa espanhol

247 - Acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate de luxo em Barcelona, Daniel Alves recebeu a notícia de que Joana Sanz decidiu se divorciar dele, após a modelo publicar uma mensagem eu seu Instagram indicando um ponto final na relação. A modelo enfatizou na postagem que "o ama e o amará para sempre", mas que ama, respeita e valoriza muito mais a si mesma.

Segundo informações do programa espanhol Cuatro al Día, do canal Cuatro, o ex-Barcelona tem tido dias difícieis desde a novidade sobre o relacionamento. Fontes afirmam que o jogador não come nada e que ele "está completamente arrasado e muito nervoso".

Daniel Alves também não sai mais da cela no Centro Penitenciário Brians 2, que fica próximo de Barcelona. Antes, o brasileiro passava a maior parte do dia com o companheiro de cela, mas agora passa a maior parte do tempo sozinho.

