Daniel Alves organiza partidas de futebol em presídio na Espanha

Agenda do Poder - Daniel Alves segue preso na Espanha no presídio Brians 1. Desde a chegada do atleta à penitenciária, os pedidos de uniformes de presos quadruplicou. A presença do astro do futebol serviu de inspiração para que os detentos começassem a praticar exercícios físicos.

Segundo a apuração do jornal espanhol, ‘La Vanguardia’, o lateral direito tem incentivado diretamente os presos. Daniel é responsável por organizar partidas de futebol dentro do presídio e inclusive vem se destacando nos confrontos.

Na última partida, fontes internas entrevistas pelo portal espanhol afirmaram que o jogador chegou a marcar dois gols no confronto. O brasileiro está preso preventivamente no país desde o fim de janeiro após ter sido acusado de cometer o crime de agressão sexual por uma jovem, de 23 anos, em uma boate na região de Barcelona.

A defesa do atleta tentou buscar a aprovação de um pedido de Habeas Corpus para que o lateral pudesse responder o processo em liberdade. No entanto, a Justiça espanhola negou determinado recurso ao alegar possíveis riscos de fuga do país por parte do brasileiro. Agora, Daniel espera o julgamento definitivo do caso.

Recentemente, Joana Sanz, até então mulher do jogador, realizou uma postagem nas redes sociais anunciando o fim do casamento. O casal estava junto desde 2017.

As informações são do Dia online.

