Daniel Alves pode ser condenado a até dez anos de prisão, diz jornal

247 - O caso de Daniel Alves parece estar caminhando para sua fase final. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, de Barcelona, o jogador brasileiro pode ser condenado a até 10 anos de prisão na Espanha pelo que a justiça do país enquadra como “agressão sexual com penetração”.

Segundo o jornal El Mundo, em matéria reproduzida no jornal Estado de S.Paulo, o Ministério Público da Espanha deve enquadrar Daniel Alves em um crime com agravante. De acordo com fontes ouvidas pela publicação, o brasileiro será acusado de “agressão sexual com penetração” com “abuso de autoridade”, o que faria a pena ficar em no mínimo de oito anos de prisão.

Apesar das tentativas da defesa do jogador brasileiro de liberdade, as últimas provas e informações vindas da Espanha fazem com que a situação de Daniel Alves fique mais difícil. No início do mês, jornais da Europa informação que o DNA do brasileiro foi encontrado na mulher.

