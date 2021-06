Danilo Avelar, do Corinthians, admite agressão racista: “filho de rapariga preta”

247 - O zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, admitiu ter cometido um ato racista em um jogo online. Segundo reportagem do Globo Esporte, Durante uma partida de Counter-Strike: Global Offensive na noite desta terça-feira (22), o jogador postou um comentário em que dizia a outro usuário: "Fih (filho) de rapariga preta".

Na manhã desta quarta (23)Avelar admitiu: foi ele mesmo o autor da frase. Na sequência, pediu desculpas.

A diretoria do Corinthians se reuniu nesta quarta-feira para decidir o que fazer com o atleta. Uma decisão deve ser tomada até o fim do dia. Torcedores pressionam pela rescisão. Antes do posicionamento de Avelar, o clube, em nota, afirmou que estava apurando o caso.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.