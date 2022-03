Darlan Romani conquista título mundial indoor de arremesso de peso

Apoie o 247

Agência Brasil - O brasileiro Darlan Romani fez história neste sábado (19), pois conquistou o título mundial indoor da prova de arremesso de peso no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo que é disputado na Stark Arena, em Belgrado (Sérvia).

Para alcançar este feito, o catarinense de 30 anos atingiu a marca de 22,53 metros (na terceira das seis tentativas da disputa), quebrando o recorde sul-americano e se tornando o primeiro atleta do Brasil que é campeão mundial indoor no arremesso do peso.

Na grande decisão ele superou o norte-americano Ryan Crouser (prata com 22,44 metros), que é o atual bicampeão olímpico, e o neozelandês Tomas Walsh (bronze com 22,31 metros).