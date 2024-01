Datafolha: apostas atraem jovens e chegam a 15% da população, que diz gastar R$ 263 por mês

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A pesquisa Datafolha revelou que um total de 15% dos brasileiros diz apostar ou já ter feito apostas esportivas online, as chamadas bets. Pelos números, quase um terço (30%) dos brasileiros de 16 a 24 anos afirma que já apostou. É o dobro da média de 15% para todo país. De acordo com informações publicadas neste sábado (13) pelo jornal Folha de S.Paulo, metade dos apostadores também diz que perdeu mais dinheiro do que ganhou.

O gasto médio mensal entre o total de pessoas que apostam é de R$ 263, o correspondente a 20% do salário mínimo de 2023. Três em cada dez apostadores afirmam gastar mais de R$ 100 por mês. As estatísticas mostraram que 21% dos homens afirmaram ter apostado. Entre as mulheres, esse índice é de 9%.

continua após o anúncio

A pesquisa foi realizada em 5 de dezembro de 2023, com 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: