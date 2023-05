Depoimento da mãe levou torcedor do Flamengo à prisão depois de matar um palmeirense

Apoie o 247

Google News

247 - A Justiça de Santa Catarina rejeitou um recurso de um torcedor do Flamengo acusado de matar um amigo palmeirense com 14 facadas em 2021 na cidade de Mafra (SC). De acordo com o Judiciário, o crime aconteceu após a final da Libertadores disputada entre os dois times, em Montevidéu, capital do Uruguai, onde o Palmeiras venceu por 2 a 1 e conquistou o título. O delegado de polícia Nelson Vidal informou que os dois torcedores tiveram um desentendimento em um bar após o jogo.

O acusado tentava anular um depoimento de sua mãe, de 78 anos. Ela disse que o filho lhe confessou um crime, apontou a coluna de Diego Garcia, publicada nesta quinta-feira (4) no portal Uol. A idosa afirmou que seu filho saiu depois do almoço no dia do jogo, retornando para casa dizendo que havia matado um homem.

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) disse que a mãe foi informada anteriormente do seu direito de não prestar o depoimento, mas respondeu que não tinha problema em ser ouvida. A Justiça afirmou não existir indicativo de coação no depoimento nem de que não estava consciente. "O fato de a mãe ter 78 anos de idade em nada interfere na sua oitiva, sobretudo porque a defesa não trouxe qualquer prova ou indício de que ela não se encontrava em plena consciência e capacidade de prestar declarações", disse o MP de Santa Catarina.

Outro lado

A defesa do flamenguista apontou falha na investigação, disse não existir testemunhas do crime e que não foi possível ter acesso a câmeras de segurança do local. Também afirmou que o palmeirense assassinado era conhecido por ter um "comportamento intempestivo, sendo possível que um terceiro tenha perpetrado o delito".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.