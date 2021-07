Depois de chorar em campo, Neymar é fotografado gargalhando ao lado de Messi

Imagem foi classificada como "a foto da final" pelo jornal argentino Olé. A foto de Neymar garagalhando nos vestiários contrasta com seu choro no campo edit

Revista Fórum - O pranto de Neymar no gramado do Maracanã na noite deste sábado (10) após perder a final da Copa América para a Argentina durou pouco. Entre os “hermanos” do país vizinho o que viralizou foi uma foto do principal jogador brasileiro gargalhando ao lado de Leonel Messi no vestiário, após a entrega do troféu.

📸 Esta foto es post partido



Teoría: para Neymar es más fuerte la alegría de ver a su amigo campeón que la tristeza de no poder ganado él el título 🇧🇷🤝🇦🇷 pic.twitter.com/TzdvHiWRtT — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2021

Veja a foto de Neymar chorando em campo:

Neymar chora em campo depois da derrota para a Argentina

No periódico esportivo, o jornalista Maxi Friggieri classificou a imagem de Neymar no vestiário argentino com Messi como “a foto da final”, que mostra o camisa 10 brasileiro “feliz” por seu amigo.

