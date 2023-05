Dezenas ficam feridos em celebração do título italiano em Nápoles

O Napoli foi campeão do Campeonato Italiano pela primeira vez em 33 anos edit

Reuters - A cidade de Nápoles, no sul da Itália, comemorou intensamente durante a noite depois que seu time de futebol foi campeão do Campeonato Italiano pela primeira vez em 33 anos, com dezenas de feridos na folia, disseram autoridades locais nesta sexta-feira.

A festa nas ruas, que teve fogos de artifício, sinalizadores e buzinas, começou na noite de quinta-feira, depois que o Napoli garantiu o título com um empate por 1 x 1 com a Udinese.

Autoridades de saúde de Nápoles disseram que 203 pessoas acessaram os serviços de emergência durante a noite, incluindo 22 com ferimentos críticos de "nível vermelho" e 75 com condições graves de "nível amarelo", mas sem risco de morte.

A porta-voz do serviço de saúde, Anna Tagliaferri, disse que o número não é extraordinariamente alto e que qualquer um dos maiores hospitais de Nápoles lida rotineiramente com até 200 casos de pronto-socorro em um dia "normal".

Grandes festas eram esperadas por causa da conquista do "Scudetto" e as autoridades tomaram várias medidas para tentar conter os riscos à ordem pública.

O centro da cidade foi transformado em área para pedestres enquanto fogos de artifício foram proibidos, mas isso não impediu os napolitanos de comemorar com esses itens durante a noite.

Em um incidente não relacionado, um homem morreu devido a ferimentos de bala. O prefeito de Nápoles, Claudio Palomba, disse à rádio pública RAI que o ataque a tiros "não teve nada a ver com as comemorações".

