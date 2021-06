Dia do Orgulho LGBTQIA+: Vasco lança camisa em respeito à diversidade

247 - O Vasco da Gama chamou a atenção neste domingo (27) pelo histórico posicionamento em respeito à diversidade e contra a homofobia e a transfobia na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta segunda-feira, 28 de junho.

Uma camisa lançada pelo clube carioca em edição especial fez sucesso com os torcedores nas redes sociais e fez com que o time fosse o primeiro a lançar uma peça do uniforme em homenagem à data. Uma delas foi entregue a Gil do Vigor, do BBB.

Outra ação foi feita no São Januário, onde um mosaico exibindo a palavra “Respeito”, acompanhado pela bandeira símbolo da causa LGBTQIA+, vestiu parte da arquibancada. Confira algumas reações e, abaixo, o texto publicado no site do clube:

Hoje entregamos a nova camisa para @GilDoVigor. O Vasco é a caneta que escreve a história, nos orgulhamos de ser o clube de todos, que respeita e abre as portas para todos. Estamos todos regozijados! #RespeitoEDiversidade #LoveIsLove pic.twitter.com/8Rx1c5FP7M — Guardiões da Colina (@GuardioesColina) June 27, 2021

Minha gente, o que é essa nova camisa do @vascodagama? Em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o meu clube do coração lançou a camisa em respeito à diversidade. Vasco, eu te amo! 💢🏳️‍🌈❤️ #VascodaGama #RespeitoEDiversidade #Pride pic.twitter.com/OlYOkqHEot June 27, 2021

Vasco faz posicionamento histórico contra a homofobia e a transfobia

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado nesta segunda-feira (28/06), mas o Vasco da Gama antecipou seu posicionamento na luta contra a homofobia e a transfobia, em especial no ambiente esportivo brasileiro, e inicia uma série de ações a partir deste domingo (27/06) para mais uma vez ser um instrumento de mudança na luta contra os preconceitos. Faz parte do DNA do Vasco da Gama liderar a luta contra os preconceitos no esporte e na sociedade.

MOSAICO

O dia amanheceu com as sociais de São Januário vestidas por um mosaico exibindo a palavra “Respeito”, acompanhado pela bandeira símbolo da causa LGBTQIA+. A Colina Histórica não poderia deixar de ser palco de mais esse movimento, fazendo uma analogia às mudanças internas que o Clube já propõe, e outras que estão em fase de desenvolvimento.

Mosaico em São Januário em apoio ao movimento contra a homofobia- Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Uma dessas mudanças já existentes em São Januário é a possibilidade de associados terem seus nomes sociais na carteirinha de sócio. O respeito começa com atos simples. Mas de nada adiantaria implementar uma ação inclusiva em um ambiente que não respeita as diferenças. Por conta disso, a Diretoria de Integridade do Vasco, em alinhamento com a Vice-Presidência de Responsabilidade Social do Cruzmaltino, estão em fase final do desenvolvimento das Políticas de Inclusão, Respeito e Diversidade, que além de incluir a temática LGBTQIA+, também tratam de assédio, igualdade de gêneros e combate ao racismo.

MANIFESTO

Ainda com o viés da liderança da discussão acerca da temática LGBTQIA+, o Vasco convidou clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e a sociedade para repensarem seus posicionamentos através da carta Respeito e Diversidade, que pode ser lida aqui.

AÇÕES NA PARTIDA VASCO X BRUSQUE

O Vasco entrará em campo na partida contra o Brusque, neste domingo, com uma camisa especial, em edição única, desenvolvida para marcar a posição do Clube na luta contra a homofobia e transfobia. Ela estará à venda nas lojas Gigantes da Colina e através da Vasco Store, e parte da verba arrecadada com as vendas será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

Camisa irá estrear na partida contra o Brusque, em São Januário – Fotos: Matheus Lima

Os uniformes serão posteriormente leiloados na plataforma Play For a Cause, e o valor arrecadado também será destinado à mesma instituição.

Além do mosaico nas arquibancadas e da camisa especial, que terá um patch temático, o ambiente de jogo também estará alusivo à data, com as bandeirinhas de campo nas cores do arco-íris símbolo do movimento.

Patch que será estampado na camisa cruzmaltina neste domingo- Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

AÇÕES CONTÍNUAS

Além das ações supracitadas, especialmente desenvolvidas para este domingo, o Vasco da Gama pretende continuar o importante debate com as Políticas de Inclusão, Respeito e Diversidade e a carteirinha com nome social, mas também tem a intenção de propor uma campanha educativa quando o público voltar à São Januário, contribuindo para a mudança em um dos principais ambientes de preconceito: os estádios.

O Colégio Vasco da Gama também tratará de temáticas de combate ao preconceito e inclusão reforçadas dentro de suas disciplinas aplicadas na educação dos Meninos e Meninas da Colina.

Todas as ações foram construídas em conjunto com o grupo Vasco LGBTQIA+, pensando sempre em dar voz a quem realmente tem lugar de fala nas temáticas inclusivas.

