Diogo Corrêa, ex-Flamengo, morre em acidente de moto

Raphael Costa, Metrópoles - O ex-jogador Diogo Corrêa, com passagens pelo Flamengo e pelas categorias de base do Santos, faleceu aos 38 anos após um acidente de moto em Maringá, no Paraná, na noite desta quarta-feira (9/6).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ex-jogador pilotava o veículo quando acabou se chocando contra um poste de energia elétrica, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-atacante Diogo, que defendeu o clube em 2004. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. 🙏 #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 10, 2021

