Diretora de circuito belga da Fórmula 1 é assassinada pelo marido

O homicídio ocorreu quando o ex-piloto Franz Dubois chegou à residência do casal e encontrou Nathalie Maillet, de 51 anos, com uma amante, na província de Luxemburgo, na Bélgica. Ela era diretora do autódromo belga Spa-Francorchamps, utilizado na Fórmula 1 edit

247 - Diretora do autódromo belga Spa-Francorchamps, utilizado na Fórmula 1, Nathalie Maillet, de 51 anos, foi assassinada nesse domingo (15) pelo próprio marido, o ex-piloto Franz Dubois. O crime aconteceu na cidade de Gouvy, dentro da província de Luxemburgo, na Bélgica. O Ministério Público investiga o caso.

De acordo com informações do jornal "DH", o homicídio ocorreu quando ele chegou à residência do casal e encontrou a mulher com uma amante. Ele teria pego uma arma e assassinado as duas mulheres, antes de se matar. A advogada Ann Lawrence Durviau, a outra vítima, era conhecida do casal. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

"Fui avisada, por volta das 2h30, pela polícia, de que um duplo homicídio, seguido de um suicídio, tinha sido cometido nesta casa", disse Véronique Léonard, prefeitta de Gouvy.

No Twitter, a organização da Fórmula-1 prestou solidariedade aos familiares da diretora. "Estamos profundamente tristes com a terrível notícia da morte de nossa amiga Nathalie Maillet. Toda a Fórmula-1 envia as mais profundas condolências a sua família e amigos. A comunidade do automobilismo perdeu uma pessoa incrível e todos vamos sentir muito a falta dela".

Nathalie estava à frente do cargo de diretora-executiva do circuito desde junho de 2016.

