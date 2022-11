Diretora do Flamengo faz ataque xenófobo contra nordestinos após derrota de Bolsonaro

Ângela Machado, que também é esposa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se referiu aos nordestinos como "carrapatos" edit

247 - A diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado, publicou nas rtedes sociais mensagem de xenofobia contra nordestinos, após a derrota de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva.

Ângela Machado, que também é esposa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se referiu aos nordestinos como "carrapatos". "Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", postou a diretora do Flamengo.

Flamengo informou que não se pronunciará sobre a declaração de xenofobia de sua diretora. Após a divulgação da postagem, Ângela fechou as suas redes sociais.

Postagem de Ângela Machado, esposa do presidente do Flamengo, também diretora do clube (Photo: Reprodução/Instagram)





