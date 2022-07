Dirigente do Atlético-GO, ex-deputado Jovair Arantes é condenado a indenizar Casagrande por ofensas envolvendo drogas

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-GO, Jovair Arantes (MDB-GO), associou o ex-jogador Walter Casagrande ao consumo de drogas edit

247 - A 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-GO, o ex-deputado federal Jovair Arantes (MDB-GO), pague R$ 10 mil ao ex-jogador Walter Casagrande após associar o comentarista ao consumo de drogas.

De acordo com a decisão, em um programa de rádio, Casagrande afirmou: "se perguntassem se buscar cocaína do Paraguai era bom, ele (Casagrande) falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com respeitar vidas, como preservar vidas".

Conforme os autos, Casagrande criticou o fato de a equipe do Atlético Goianiense ter sido vacinada contra a Covid-19 no Paraguai, onde disputou um jogo pela Copa Sul-Americana, antes de grande parte da população brasileira receber o imunizante.

O desembargador João Pazine Neto afirmou que, em nenhum momento, Casagrande excedeu os limites de crítica à conduta do Atlético Goianiense.

"A resposta do réu objetivou atingir a pessoa do autor, enquanto pessoa, pois teceu considerações a respeito de seus atributos pessoais, em evidente excesso do direito de resposta, de modo que não se pode falar em 'legítima defesa'", afirmou o magistrado.

*Com informações do Conjur

