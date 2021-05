Dirigente do Sport faz ataque homofóbico a Gil e inclui PT: "vão achar que aqui só tem viado. É o retrato do que o PT deixou"

Em áudios atribuídos a um conselheiro do Sport Club do Recife, o suposto cartola critica o fato de o ex-BBB, que é homossexual, ter feito sua famosa dancinha na Ilha do Retiro, estádio do clube. Ouça edit

247 - Áudios vazados e atribuídos a um dos conselheiros do Sport Club do Recife estão causando uma verdadeira polêmica. Nos arquivos, o suposto cartola ataca o ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, que é torcedor do Sport e fez sua famosa dancinha na Ilha do Retiro, estádio do clube.

Em um misto de ignorância e homofobia - Gilberto é homossexual - o dirigente do Sport ofende o ex-BBB e inclui até mesmo o PT na confusão. "1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar…Vai ser lindo! Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato de que o PT deixou pra gente. É exatamente isso".

Pelas redes sociais, Gilberto rebateu os ataques: "primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca muito! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo… É muita dor”.

Gil do Vigor esteve na Ilha do Retiro e a gente acompanhou tudo de perto! Teve recado pra torcida e muito regozijo! 🎓 🏟 Assista na #TVSport: https://t.co/zWiXokPdDz #Sport116 pic.twitter.com/j38U02eveR May 13, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.