Dívida do Atlético-MG ultrapassa R$ 2 bilhões e impacta plano da SAF

Apoie o 247

ICL

247 - A dívida do Atlético-MG aumentou em 2022 está acima de R$ 2 bilhões atualmente, valor que inclui obrigações em nome da associação civil. No balanço do clube, o débito está perto de R$ 1,57 bilhão, aumento de R$ 259 milhões na comparação com 2021, principalmente por causa do elevado custo do departamento de futebol e dos juros que incidem sobre as dívidas. Os valores foram publicados pelo Globo Esporte.

O débito tem consequência no plano para a criação da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. As SAFs foram criadas na Lei 14.193/2021. O projeto permitiu que clubes de futebol pudessem ser transformados em empresas.

No caso do Atlético-MG, o investidor compraria 51% das ações do clube-empresa e se comprometeria a pagar a dívida no curto prazo. Empresários atleticanos converteriam suas dívidas em capital e seriam donos de 15%, e os 34% restantes permaneceriam com a associação.

O dinheiro referente ao estádio está em outro balanço, da empresa que detém e administra o negócio. O clube conseguiuR$ 440 milhões em novas dívidas para concluir a construção da Arena MRV.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.