Djokovic recebe título de cidadão honorário de cidade de Montenegro

247 - Novak Djokovic, o tenista número 1 do mundo, que foi deportado da Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19, recebeu, nesta sexta-feira (28), o título de cidadão honorário de Budva, cidade de Montenegro. Até 2006, o país fazia parte da Sérvia, terra natal do atleta.

Centenas de pessoas se reuniram em frente à Câmara Municipal de Budva, um balneário na costa do mar Adriático, para apoiá-lo.

"Budva está com Novak", dizia uma faixa enquanto Djokovic abria caminho em meio à multidão. Os fãs começaram a gritar "Nole, Nole", seu apelido nos Bálcãs.

"Além de seus excelentes resultados esportivos, Novak Djokovic é um reconhecido humanista e filantropo", disse representante da Câmara Municipal de Budva.

O título de cidadão honorário foi entregue pelas mãos do prefeito Marko Carevic. "Você mostrou, com seu esforço e seu trabalho, como lutar pela família e pelo povo", disse o político.

Uma isenção médica que permitiu que o tenista sérvio entrasse na Austrália, para o Aberto local, sem estar vacinado provocou fúria pública e se tornou uma questão política para o primeiro-ministro Scott Morrison, que deve convocar uma eleição federal antes de maio. O caso tomou conta da Austrália e do mundo esportivo por mais de uma semana. (Com informações do Estadão).

