Djokovic supera jovem de 18 anos em batalha de quatro horas na estreia no Australian Open

247 – No início de sua busca pelo 11º título no Australian Open, Novak Djokovic, número 1 do mundo, enfrentou uma partida desafiadora neste domingo (14). O sérvio de 36 anos teve que trabalhar arduamente para garantir sua vaga na segunda rodada do Grand Slam de Melbourne. Diante do prodígio croata Dino Prizmic, de apenas 18 anos, Djokovic assegurou a vitória por 6-2, 6-7(5), 6-3 e 6-4, em uma batalha que se estendeu por mais de quatro horas. Apesar da resistência de Prizmic, Djokovic mostrou sua experiência e avança na competição.

O confronto entre Djokovic e Prizmic foi marcado por momentos de tensão, especialmente quando o jovem croata conquistou uma vantagem no terceiro set. No entanto, o sérvio conseguiu reverter a situação, garantindo sua presença na próxima fase do torneio. Agora, Djokovic aguarda para enfrentar o vencedor do duelo totalmente australiano entre Marc Polmans e Alexei Popyrin, na segunda rodada agendada para quarta-feira (17).

