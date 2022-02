Djokovic vence em estreia no primeiro torneio após polêmica na Austrália

Apoie o 247

DUBAI, 21 Fev (Reuters) - O número um do mundo, Novak Djokovic, começou tardiamente sua campanha de 2022 com uma convincente vitória por 6-3 e 6-3 sobre o adolescente italiano Lorenzo Musetti no Campeonato de Dubai nesta segunda-feira.

O jogador de 34 anos não mostrou nenhum sinal de ferrugem ou bagagem mental da saga de vistos do Australian Open que abalou o mundo dos esportes, produzindo uma exibição polida para facilitar a segunda rodada, depois descrevendo-a como uma "experiência agradável".

Foi a primeira partida de Djokovic este ano depois que suas esperanças no Aberto da Austrália foram frustradas quando ele foi deportado após uma saga de 11 dias em torno de sua decisão de não ter uma vacinação contra o COVID-19 e uma isenção controversa que ele recebeu para jogar no evento.

Duas audiências judiciais foram necessárias antes que Djokovic fosse expulso em 16 de janeiro, depois de passar vários dias em um hotel, com o ministro da imigração do país determinando que ele poderia alimentar o sentimento anti-vacina se autorizado a competir.

De volta a uma quadra de tênis do Clube de Aviação de Dubai, Djokovic mostrou exatamente por que ele teria sido o favorito para ganhar a décima coroa do Aberto da Austrália e vencer Rafa Nadal pelo 21º título de Grand Slam masculino.

Depois de ser aplaudido na quadra pela torcida da madrugada, ele mudou de marcha, quebrando o saque de Musetti no quarto jogo de um primeiro set de rotina.

Djokovic, assistido por sua comitiva, incluindo a esposa Jelena, conseguiu uma pausa no início do segundo set com um vencedor de forehand.

Ele vacilou brevemente ao sacar por 3 a 2 e foi forçado a economizar pontos, mas nunca pareceu ameaçado quando seus torcedores, muitos com bandeiras sérvias, aplaudiram seus vencedores.

Djokovic acertou um excelente forehand no jogo final e conquistou a vitória em seu primeiro match point.

Mesmo que ele ganhe o título de Dubai pela sexta vez, ele pode perder seu número um do ranking mundial esta semana se o russo Daniil Medvedev ganhar o título de Acapulco.

Mas para Djokovic, desfrutando de um recorde da ATP na 361ª semana como número um, essa era a última coisa em sua mente ao deixar para trás um dos episódios mais sombrios de sua carreira.

"Eu não poderia pedir uma recepção melhor. Já faz um tempo desde que joguei a última partida e não poderia escolher um lugar melhor para começar a temporada", Djokovic, que não jogava desde a final da Copa Davis em November, disse aos fãs depois de realizar sua saudação de marca registrada para todos os lados da arena.

Djokovic, que na semana passada disse em uma BBC que não era contra vacinas, mas estava preparado para perder grandes torneios em vez de ter um, terá um dia de folga antes de enfrentar a russa Karen Khachanov ou o australiano Alex de Minaur.

Questionado por repórteres mais tarde como foi recebido por seus colegas jogadores, ele disse que eles foram "muito amigáveis".

"A maioria deles realmente me recebeu e disse que é bom me ver de volta na turnê", disse ele. "Isso me faz sentir ótimo. Sou muito grato por isso, porque ter o tipo de compreensão pelo menos eu diria, se não o apoio de meus colegas e colegas, é muito importante para mim porque são as pessoas que recebo ver às vezes mais do que minha família."

"Eu me importo muito com os relacionamentos que temos."

Embora Djokovic não tenha tido problemas para jogar em Dubai, ele disse que atualmente não poderá jogar em Indian Wells, por causa das rígidas leis de vacinas nos Estados Unidos.

"A partir de hoje não posso jogar. Mas vamos ver o que acontece. Talvez as coisas mudem nas próximas semanas."

