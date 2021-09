Djokovic vence semifinal do US Open e fica a uma vitória do maior recorde da história do tênis

Apoie o 247

NOVA YORK, 11 de setembro (Reuters) - Depois de superar 27 obstáculos, Novak Djokovic tem apenas mais um para completar sua busca pelo 21º título principal recorde que o levará a entrar no clube mais exclusivo do tênis e ele disse na sexta-feira que isso o fará jogar a final do US Open como se fosse a última partida de sua carreira.

Normalmente pensativo e introspectivo ao discutir seu lugar no esporte, Djokovic relutou em falar sobre o Grand Slam após as últimas partidas, dizendo que não havia mais nada a ser dito.

"Eu sei que as pessoas gostam de me ouvir falar sobre isso, mas não há muito o que falar", disse o número um do mundo em uma entrevista na quadra após seu 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 vitória na semifinal sobre Alexander Zverev. "Só falta uma partida."

