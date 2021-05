Dono do Spotify pretende comprar o Arsenal, clube da Inglaterra

Reuters - O CEO e fundador do Spotify (SPOT.N), Daniel Ek, contatou a família do proprietário do Arsenal, Stan Kroenke, para fazer uma oferta para comprar o clube da Premier League, mas uma aquisição pode ser prolongada, disse o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry.



Ek disse na semana passada que garantiu os fundos para comprar o Arsenal, avaliado em US $ 2,8 bilhões, de acordo com a Forbes. A mídia britânica informou que os grandes nomes do Arsenal, Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, estavam apoiando a oferta de Ek.



Mas os proprietários americanos do clube, sob o fogo de fãs após a tentativa fracassada do time do norte de Londres de formar uma Superliga Europeia independente, rejeitaram qualquer boato de venda.



Kroenke e seu filho e diretor Josh divulgaram um comunicado conjunto em resposta ao interesse de Ek, dizendo que continuam "100% comprometidos com o Arsenal" e não estão interessados ​​em vender uma participação no clube.



"Ele (Ek) já entrou em contato (com a família Kroenke) e disse que havia coletado os fundos para se certificar de que poderia fazer uma boa oferta", disse Henry à Sky Sports.



“Agora eles precisam ouvir. Muita gente tem gritado que querem a saída do dono. Estamos tentando oferecer uma solução envolvendo a torcida e recuperando o DNA do clube.



“Uma coisa que quero reiterar é que o Daniel não vai se mudar, ele vai ficar aí esperando para ver se querem vender.



"Isso vai levar muito tempo, sabemos o que queremos fazer, mas antes de tudo precisamos ter certeza de que podemos assumir, se eles estiverem ouvindo."



Spotify e Arsenal se recusaram a comentar as observações de Henry.



O Arsenal estava entre os seis clubes ingleses que se inscreveram no projeto proposto da Super Liga Europeia antes de se retirar em meio a uma tempestade de protestos de torcedores, jogadores e do governo britânico.



O clube está em nono lugar na classificação da Premier League e nas semifinais da Liga Europa.

