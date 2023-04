Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo FC

Apoie o 247

247 - O novo técnico do São Paulo FC após a demissão de Rogério Ceni é Dorival Júnior.

Logo após a queda de Ceni, o clube já havia fechado a contratação de Dorival Júnior, mas o acerto final entre dirigentes e o agente do treinador só ocorreu na manhã desta quinta-feira (20), informa o portal Metrópoles.

Cinco anos após sua saída do SPFC, o técnico retorna ao Morumbi. Dorival Júnior já havia sido o comandante do tricolor paulista entre 2017 e 2018, período em que conseguiu evitar o rebaixamento da equipe e permaneceu no cargo até o fim do Campeonato Paulista de 2018. Durante sua passagem pelo clube, ele dirigiu a equipe em um total de 40 partidas, obtendo 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

