É falsa a notícia de que "Lula promete dificultar a vida do Flamengo"

247 - É falsa a notícia que circula pelas redes de que o ex-presidente Lula (PT) teria prometido "dificultar a vida do Flamengo".

Não há qualquer declaração do petista neste sentido.

O site do ex-presidente Lula, desmentindo a informação, publicou: "Lula vai dificultar é a vida do Bolsonaro, tirando o sigilo de 100 anos para todas as falcatruas que ele está escondendo. (...) A verdade é que Lula vai criar dificuldades para Bolsonaro, presidente indigno deste cargo e que está destruindo a educação, como ao confiscar o dinheiro que deveria ir para as universidades públicas no ano que vem. Com Lula, o Brasil viveu uma revolução na educação. Com Bolsonaro, está vivendo um trágico desmonte".

