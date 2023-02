Em jogo de reviravoltas, Flamengo bate Al Ahly e garante 3º lugar no Mundial de Clubes

Apoie o 247

247 - Em partida marcada por reviravoltas e pela constante atuação do árbitro de vídeo (VAR), o Flamengo derrotou o Al Ahly-EGI por 4 a 2 e ficou com a terceira posição no Mundial de Clubes da FIFA 2022 .

Os rubro-negros saíram na frente quando Gabriel Barbosa abriu o placar com um gol de pênalti, mas tomaram a virada após o Al Ahly balançar as redes com Abdelkader e Maaloul (que ainda desperdiçou uma penalidade enquanto estava 2 a 1).

Atrás no placar, o Flamengo contou com a expulsão do egípcio Abdelfatah para reagir e empatar com Pedro. Logo na sequência, Gabigol virou o placar com mais um gol de pênalti; Pedro fechou a conta para o time brasileiro.

Com o resultado, o rubro-negro se despede da competição com o terceiro lugar e R$ 12 milhões de premiação.

