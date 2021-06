Em menos de 24 horas, 4 das 10 delegações que disputam a Copa América registram casos de Covid-19

247 - Poucas horas depois do início da Copa América, 4 das 10 delegações que disputam o torneio tiveram casos confirmados de Covid-19.

De acordo com reportagem do Poder360, as equipes reúnem atletas que atuam em países que apresentam ao menos 6 variantes do coronavírus. As 4 variantes de preocupação, ou seja, aquelas mais perigosas e transmissíveis estão entre as registradas nos países em que os atletas trabalham.

Até esta segunda-feira (14) ao menos 20 pessoas das delegações da Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru, entre atletas e comissão técnica, tiveram um teste de covid-19 positivo. Ao todo, os jogadores inscritos pelos 4 países atuam em 23 ligas nacionais diferentes, além do Brasil. Os jogadores estão na Ásia, nas Américas do Sul, Central e do Norte e na Europa.

