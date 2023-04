Em novo depoimento na Espanha, Daniel Alves admite penetração

Dessa vez, foi o próprio Alves quem solicitou falar com a juíza responsável pelo caso edit

247 - O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, que está preso na Espanha desde janeiro sob acusação de estupro a uma jovem em uma boate em Barcelona, prestou um novo depoimento à Justiça espanhola nesta segunda-feira (17).

De acordo com o G1, dessa vez, foi o próprio Alves quem solicitou falar com a juíza responsável pelo caso. Durante a sessão, segundo informações da Promotoria, Alves admitiu que houve penetração, porém alegou que o que ocorreu com a mulher que o acusa foi uma relação consensual.

Além disso, ele argumentou perante a juíza que havia mentido em depoimentos anteriores para ocultar a infidelidade de sua então esposa, a modelo espanhola Joanna Sanz, que pediu o divórcio após a sua prisão.

