Em vídeo para Mourão, Renato Gaúcho, novo técnico do Flamengo, chama Bolsonaro de "mito"

247 - Em vídeo gravado para o vice-presidente, Hamilton Mourão, Renato Gaúcho, novo treinador do Flamengo, voltou a se mostrar como um fiel apoiador de Jair Bolsonaro ao chamá-lo de "mito".

Na praia, Gaúcho disse: "fala, Mourão. Tudo bem? Agora é mais um para usar a máscara do Flamengo. 'Tamo junto'. Sempre. Junto com o homem, nosso mito. Abraço". A fala sobre a máscara faz referência ao uso do equipamento por Mourão estilizado com o escudo do Flamengo.

Gaúcho assumiu o comando da equipe do Flamengo após a demissão de Rogério Ceni.

O Renato já chegou usando o clube para expressar suas opções fascistas, ops, políticas! 👍 pic.twitter.com/HPMRXl5AGj — Andrade (@AndradeRNegro2) July 12, 2021

