Entenda a origem do apelido 'Mão Santa' de Oscar Schmidt, lenda do esporte global

247 - O apelido “Mão Santa”, que marcou a carreira de Oscar Schmidt e o tornou um dos maiores nomes do basquete mundial, surgiu durante um torneio Pré-Olímpico, após atuação decisiva do jogador em uma vitória do Brasil sobre o México. A informação foi publicada no Portal Uol. O ex-atleta, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, ganhou reconhecimento internacional por sua precisão nos arremessos e desempenho em quadras ao longo de décadas. Ele enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos.

As informações sobre a origem do apelido foram relatadas pelo narrador esportivo Álvaro José em entrevista à BandSports. O episódio ocorreu durante uma partida em que Oscar superou a marca de 40 pontos, o que levou à comparação com o jogador mexicano Arturo Guerrero, conhecido como “Mano Santa”.

Segundo o narrador, a expressão nasceu de forma espontânea durante a transmissão. “Brinquei: 'Se eles têm Mano Santa, nós temos o Mão Santa no Brasil'”, afirmou Álvaro José. A frase ganhou força e passou a identificar o atleta brasileiro, que construiu uma reputação baseada na eficiência ofensiva e na alta pontuação.

Apesar do apelido remeter a uma ideia de habilidade quase sobrenatural, Oscar não associava seu desempenho a qualquer tipo de intervenção divina. Sua carreira ficou marcada pelo trabalho técnico e pela consistência em jogos decisivos.

Entre os momentos mais emblemáticos de sua trajetória está a final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, quando anotou 46 pontos na vitória histórica do Brasil sobre os Estados Unidos. A atuação consolidou seu status como um dos maiores jogadores da modalidade.

O reconhecimento internacional levou Oscar Schmidt a integrar importantes instituições do esporte. Ele faz parte dos Halls da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA), do Comitê Olímpico do Brasil e do Naismith Memorial, nos Estados Unidos.

A origem do apelido “Mão Santa” sintetiza não apenas um momento específico da carreira, mas também o legado de precisão, talento e protagonismo que definiu a trajetória de Oscar Schmidt no cenário global do basquete.

Jogador não gostava do apelido

O ex-treinador Lula Ferreira afirmou que Oscar Schmidt não gostava do codinome e preferia ser chamado de “mão treinada”, por sua dedicação nos treinamentos. A entrevista foi concedida ao Metrópoles, divulgada nesta sexta.

“Ele não gostava desse apelido porque ele dizia que era mão treinada, e não mão santa. Ele arremessava mil bolas por dia, o que significa mais ou menos duas horas além do treino. Ele tinha esse apelido, mas sempre reforçava que a mão dele era treinada”, disse.

“Ele era obstinado por treinamento, treinava sempre mais do que os outros, sempre cobrava os seus companheiros, ele tinha a alma do esportista. É uma perda que vamos chorar muito ainda”, acrescentou.