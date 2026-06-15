Equipe de ex-craque do Corinthians se manifesta sobre prisão em Belo Horizonte

247 - A equipe do ex-atacante do Corinthians Jô citou dificuldades financeiras após a prisão do ex-jogador, ocorrida na madrugada deste domingo (14/6), em Belo Horizonte, por causa de uma dívida de pensão alimentícia. Em nota, a assessoria afirmou que o ex-atacante tenta buscar uma solução para o caso. As informações são da coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles.

O comunicado foi enviado à coluna após a prisão do ex-atleta em uma casa noturna localizada no bairro Castelo, na Região da Pampulha. Segundo a publicação, Jô foi localizado por policiais durante a madrugada, quando foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo.

A equipe do ex-jogador afirmou que a inadimplência não estaria ligada a falta de interesse em cumprir obrigações paternas. De acordo com a nota, o ex-atleta passa por um período de instabilidade econômica que teria comprometido sua capacidade de arcar integralmente com os valores estabelecidos anteriormente.

“A assessoria do ex-atleta Jô vem a público, diante das recentes notícias veiculadas, esclarecer a situação envolvendo o cumprimento de obrigações alimentares.

É de conhecimento público que o atleta atravessa um momento de severa instabilidade financeira, o que tem impossibilitado o cumprimento integral de suas obrigações nos moldes anteriormente estabelecidos. Importante ressaltar que a inadimplência atual não decorre de qualquer ausência de compromisso ou descaso com seus deveres paternos, mas sim de uma limitação real e momentânea de recursos, que impactou diretamente a gestão de suas finanças.”

A defesa também informou que mantém conversas com a mãe da criança para tentar formalizar um acordo compatível com a atual realidade financeira do ex-jogador. Segundo o posicionamento, a prioridade é encontrar uma solução que preserve o sustento e o bem-estar do filho.

No comunicado, a equipe de Jô pediu cautela na divulgação de informações sobre o caso. A assessoria também destacou a necessidade de preservação da privacidade das pessoas envolvidas.

Ainda por meio da nota, o ex-atleta afirmou estar à disposição da Justiça para colaborar com o andamento do processo e buscar a regularização da situação.

O mandado de prisão cumprido em Belo Horizonte foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, ligada ao Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com os autos citados pela coluna, a dívida relacionada à pensão alimentícia ultrapassava R$ 145 mil.

Esta não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas judiciais relacionados ao pagamento de pensão alimentícia. Nos últimos anos, o ex-atacante já foi alvo de outras detenções pelo mesmo motivo em diferentes cidades do país.

O caso volta a colocar o ex-jogador no centro de uma disputa judicial envolvendo obrigações familiares. A defesa sustenta que a atual situação decorre de dificuldades financeiras, enquanto o processo segue sob responsabilidade da Justiça de São Paulo.