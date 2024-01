Espanhola Aitana Bonmatí vence prêmio Fifa The Best de melhor jogadora do mundo em 2023

Atleta espanhola teve temporada dos sonhos com título da Copa do Mundo pela Seleção e Champions League pelo Barcelona edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A espanhola Aitana Bonmatí recebeu, nesta segunda-feira (15), o prêmio 'FIFA The Best' de melhor jogadora do mundo no ano de 2023. A meio-campista foi fundamental na conquista do título mundial pela Seleção da Espanha e da Champions League pelo Barcelona.

A votação, que envolveu treinadores, capitãs, jornalistas e fãs, viu Bonmatí liderar com 52 pontos, superando suas concorrentes Linda Caicedo e Jennifer Hermoso, que marcaram 40 e 36 pontos, respectivamente.

continua após o anúncio

Aos 25 anos, Bonmatí se destacou como peça-chave na orquestração do jogo da Espanha, contribuindo com gols, assistências e consistência em campo. Sua vitória no Prêmio FIFA The Best reflete seu desempenho notável na Copa do Mundo Feminina da FIFA™ e na Liga dos Campeões da UEFA.

O processo de votação envolveu a nomeação inicial de dezesseis jogadoras por um painel de especialistas, seguido pela votação de treinadores, capitãs, jornalistas e fãs. Observadores independentes supervisionaram o processo para garantir transparência.

continua após o anúncio

Vale apontar que, nesta temporada histórica, Bonmatí também venceu a premiação da Bola de Ouro 2023, da revista francesa France Football.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: