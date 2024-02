Esposa de Daniel Alves fala pela primeira vez após condenação do ex-jogador

Apoie o 247

247 - Mulher do ex-jogador Daniel Alves, Joana Sanz falou pela primeira vez nesta sexta-feira (23) sobre a condenação dele a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro após decisão da Justiça espanhola. A esposa do ex-lateral foi alvo de críticas por não ter comentado a sentença, dada um dia antes.

"Não vivo publicando nas redes sociais e nem sempre tem que ser como eu me sinto e como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, eu o faço. E quando não, não há por que. Meus amigos e meu entorno sabem, que são quem estão vivendo comigo", afirmou, conforme o portal G1.

“Estava pensando aqui e (...) são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. São tão feministas para umas coisas, mas para outras… Como é que estão dizendo por aí? Me chamam de frívola, de garotinha… e por que? Porque estou trabalhando, claro. Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí. A moda é criticar”, disse.

