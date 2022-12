Esposa de Messi, Antonela Roccuzzo abre escola infantil de método alternativo na Argentina

Apoie o 247

247 - Esposa do jogador argentino Lionel Messi, Antonela Roccuzzo compartilhou no Instagram as primeiras imagens do novo negócio dela. A empresária está inaugurando uma escola Montessori em Funes, onde o casal tem uma moradia. O município fica na Grande Rosário, uma cidade que tem uma região metropolitana e fica na Província de Santa Fé, estado no Centro-Leste da Argentina.

Segundo o jornal O Globo, Paula Roccuzzo, irmã de Antonela, estará á frente da instituição, que já está com inscrições abertas para 2023.

O método Montessori de ensino foi desenvolvido pela italiana Maria Montessori. A ideia é deixar crianças mais livres enquanto estudantes, respeitando habilidades e necessidades.

A mulher de Messi também é dona de uma marca de roupas infantis na Califórnia, Estados Unidos. Em Barcelona (Espanha), Antonela tem uma filial de uma loja de calçados argentina. Neste empreendimento, ela é sócia de Sofia Balbi, casada com o jogador uruguaio Luis Suarez.

