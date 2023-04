Esposa de Pedro, do Flamengo, é indiciada em investigação por lavagem de dinheiro

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou Fernanda Nogueira, psicóloga e esposa do jogador do Flamengo Pedro, por lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho. O atacante não é investigado.

Na sexta-feira (14), a polícia deflagrou uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e apreendeu duas Hilux blindadas em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, informa o Metrópoles.

Segundo a investigação, os veículos foram adquiridos com recursos oriundos da lavagem de dinheiro realizada pela quadrilha, que atuava no jogo do bicho no Rio Grande do Sul, mas realizava operações no Rio de Janeiro.

Além de Fernanda, outras 23 pessoas foram indiciadas, incluindo o pai da psicóloga, Vanderlei Gonçalves Nogueira. Pedro, o marido de Fernanda e atacante do Flamengo, não está entre os indiciados. De acordo com o g1, Fernanda é sócia de uma empresa familiar do ramo imobiliário no Rio Grande do Sul.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.