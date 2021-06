Estreia do Brasil na Copa América foi a 22ª em audiência de esportes na TV paga

247 - A estreia do Brasil na Copa América, no confronto com a Venezuela, foi um fiasco de audiência na TV paga. Levantamento com as 50 maiores audiências de canais esportivos a cabo na semana de estreia do torneio mostra que o jogo de abertura, transmitido pela ESPN no último dia 13, ocupou o 22º lugar no ranking, com 0,89 ponto.

No mesmo dia, horas mais cedo, Áustria e Macedônia pela Eurocopa bateu 0,94 ponto de audiência no Sportv.

Na TV pública, o SBT registrou uma audiência tão fraca para o jogo que ficou abaixo do Domingão do Faustão sem Fausto Silva.

