Ex-boxeador Popó se diz orgulhoso do filho: "médico, bonito e gay"

Roberto Wagner, Metrópoles - Ex-campeão mundial de boxe, Popó falou sobre seu relacionamento com o filho Juan, de 21 anos. O jovem cursa medicina e se assumiu homossexual ainda adolescente.

Popó, que é pai de outros cinco filhos, diz ter orgulho de Juan. “É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu o chamo. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay… Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay”, afirmou o ex-boxeador, em entrevista ao podcast No Flow.

