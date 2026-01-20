Ex-campeão mundial pelo Internacional denuncia agressão sem motivo por PM após partida

247 - O ex-jogador Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, denunciou ter sido agredido por um policial militar em serviço na noite de domingo (18), em Curitiba (PR), após a partida entre São Joseense e Operário, no estádio Vila Capanema. O ex-atleta classificou o episódio como “lamentável” e afirmou que tomará todas as medidas cabíveis.

Segundo o ex-jogador, a violência ocorreu quando ele tentava apenas cumprimentar um policial pelo trabalho realizado no evento. De acordo com o depoimento, o agente reagiu de forma inesperada e passou a golpeá-lo com um cassetete, sem qualquer justificativa aparente.

Em um dos vídeos publicados, Perdigão aparece tentando se afastar do policial, sem esboçar reação, enquanto o agente o persegue e continua desferindo golpes, além de ordenar que ele deixe o local com ofensas. Em outra gravação, um homem vestido de branco aparece caído no chão, protegendo a mão, enquanto o ex-atleta discute com policiais. Em seguida, um segundo agente se aproxima por trás e atinge Perdigão novamente, dizendo: “quer tomar mais?”.

Em nota de repúdio divulgada nas redes sociais, Perdigão descreveu o episódio em detalhes e reforçou que não houve qualquer provocação. “Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete”, afirmou.

O ex-jogador destacou ainda que tentou evitar o confronto. “Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão”, escreveu. Para ele, a atitude “mancha a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão”.

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar do Paraná para obter posicionamento sobre o caso, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Perdigão, de 48 anos, tem carreira marcante no futebol brasileiro. Revelado pelo Paraná Clube, foi bicampeão paranaense em 1995 e 1996, teve passagens pelo Athletico Paranaense, atuou no futebol europeu pelo Belenenses, e vestiu camisas de clubes como Vasco, Corinthians, Náutico e Caxias. O auge da trajetória foi no Internacional, onde integrou o elenco campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes de 2006, além da Recopa Sul-Americana de 2007. Ele encerrou a carreira em 2011.

Ao final da nota, o ex-atleta agradeceu as mensagens de apoio e afirmou estar bem, apesar do ocorrido. “Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado”, concluiu.