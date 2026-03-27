Ex-Corinthians aciona Justiça contra influencer grávida e pede indenização

247 - O ex-zagueiro Gil Baloi, com passagem pelo Sport Club Corinthians Paulista, ingressou na Justiça contra a influenciadora Juliana Merhy, que está na reta final da gravidez de um filho cujo exame de DNA confirmou a paternidade do atleta. As informações foram divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Segundo a publicação, o jogador obteve uma decisão liminar que impede a influenciadora de citar seu nome ou comentar publicamente o caso. O descumprimento da medida pode gerar multa, conforme determinado judicialmente.A ação, de acordo com fontes ouvidas pela coluna, tem como principal objetivo preservar a imagem do ex-defensor neste momento de repercussão do caso. Além do pedido de silêncio, o processo inclui solicitação de indenização por danos morais, embora o valor não tenha sido divulgado.

Mesmo com o reconhecimento da paternidade após exame de DNA, pessoas próximas à situação afirmam que o jogador não pretende assumir responsabilidades relacionadas ao filho. Nos bastidores, a orientação seria de manter distanciamento total, apesar da confirmação biológica.A situação se torna ainda mais delicada diante das condições enfrentadas por Juliana Merhy. Grávida de 38 semanas, ela estaria arcando sozinha com os custos da gestação, que incluem consultas pré-natais, exames médicos, medicamentos e a preparação do enxoval do bebê.Ainda conforme a reportagem, não há, até o momento, contribuição financeira por parte do jogador para as despesas relacionadas à gravidez. Esse ponto pode ampliar a disputa judicial, especialmente em relação a eventuais pedidos de pensão ou auxílio gestacional.

Procurada, a assessoria da influenciadora informou, por meio da advogada Tâmara Bastos, que Juliana não irá se manifestar publicamente sobre o caso. A decisão segue a orientação jurídica diante da liminar obtida pelo ex-jogador.O caso deve continuar sendo analisado pela Justiça, envolvendo não apenas a discussão sobre danos morais, mas também possíveis desdobramentos nas esferas cível e familiar, diante da confirmação da paternidade e das responsabilidades legais decorrentes.