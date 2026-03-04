Ex-craque do Corinthians preso já havia sido detido outras 4 vezes

247 - O ex-jogador Reginaldo Rivelino Jandoso, conhecido como Piá, foi preso na noite de segunda-feira (2), no bairro Residencial Real Park, em Sumaré, no interior paulista. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com a pasta, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região quando abordaram o ex-atleta. Durante consulta aos sistemas, os agentes identificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. Piá, de 52 anos, foi detido e conduzido à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.Segundo a defesa, a ordem de prisão foi expedida pela 3ª Vara Criminal de Limeira e refere-se a um processo relacionado a um fato ocorrido em 2018. A condenação, já com trânsito em julgado, fixou pena de dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado.

Em nota enviada à imprensa, os advogados afirmaram:"A captura de Reginaldo (Pia) é oriunda de um mandado de prisão da 3 Vara Criminal de Limeira referente a um fato ocorrido em 2018. "O Mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado da sentença que condenou Reginaldo a 2 anos ,8 meses e 20 dias para cumprimento inicial em regime fechado. Nesses autos estamos discutindo a extinção da punibilidade com base no Decreto de 2025, aplicável ao caso. Desde a instauração da ação penal não houve cometimento de fato criminal novo, Reginaldo encontra- se perfeitamente integrado ao convívio social, trabalha na gestão de atletas de futebol, trabalha com crianças carentes em um projeto social da região, é pai de uma menina de 6 anos, possui comorbidades que exigem tratamento especial constante. A nossa discussão hoje no judiciário é referente a eficácia da aplicação da lei penal, no caso concreto, principalmente quando falamos que o sistema penitenciário tem por objetivo primordial a recuperação do apenado. A disposição".

Os advogados sustentam que buscam o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em decreto publicado em 2025, além de destacarem que o ex-jogador não teria se envolvido em novos delitos desde a abertura da ação penal.

Carreira no futebol

Piá teve maior projeção nacional atuando pela Associação Atlética Ponte Preta, clube pelo qual viveu um dos momentos mais marcantes da carreira, participando da campanha que levou a equipe de volta à elite do Campeonato Paulista em sua primeira passagem.

O ex-meia também vestiu a camisa do Sport Club Corinthians Paulista em 2004, em uma passagem breve, e atuou pelo Santos Futebol Clube em 1996.

Histórico

De acordo com as informações divulgadas, Piá já havia sido preso outras quatro vezes, sendo a última ocorrência registrada em 2020.Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o cumprimento da pena ou eventual pedido de habeas corpus. O caso segue sob análise do Judiciário.