Ex-esposa diz que Daniel Alves é inocente após visitá-lo na prisão

"Não há dúvidas sobre isso", afirmou Dinorah Santana sobre o fato de acreditar na inocência do ex-jogador edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-mulher do jogador Daniel Alves, 39 anos, Dinorah Santana, sócia dele em alguns de seus negócios, disse que "não há dúvidas" sobre a inocência do ex-marido. Ela visitou o atleta na prisão. O esportista foi acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, e foi preso no final de janeiro.

"Não lhe perguntei sobre versões porque sabemos que ele é inocente. Não há dúvidas sobre isso", disse ela ao jornal catalão El Periódico.

"Sim, eu e os filhos dela acreditamos na inocência dele. Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.