Ex-jogador de futebol é preso após furto a supermercado em São Paulo

Ex-atleta teve passagem por time da Série A do Brasileirão

247 - O ex-jogador de futebol William Gabriel foi preso na última quinta-feira (18), segundo o portal Yahoo, por furtar um supermercado em Imirim, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o 'SBT', William teve a ajuda de três homens. Ele foi pego em flagrante, com os produtos furtados em mãos, pela Polícia Militar, acionada por um funcionário do estabelecimento.

O grupo tentava roubar itens de perfumaria, como xampus e condicionadores, além de cervejas, energéticos e carne.

William Gabriel teve passagens pelo Atlético-GO, da Série A do Brasileirão, Portuguesa, Nacional-SP, Santacruzense, Fernandópolis, Bonsucesso, Ceilândia, Dimensão Capela e Aquidauanense.

William Gabriel (Photo: Reprodução)





