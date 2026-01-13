Ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 é preso nos Estados Unidos

247 - O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antonio Pizzonia, de 45 anos, foi preso no último sábado (10) no Condado de Montgomery, no estado do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com registros policiais locais, a detenção ocorreu por agressão, mas ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do caso.

A informação foi divulgada inicialmente pelo g1, que apura o episódio junto às autoridades norte-americanas e tenta contato com a defesa do ex-piloto para obter esclarecimentos sobre o ocorrido. Até o momento, não houve manifestação oficial dos representantes legais de Pizzonia.Segundo o site TMZ Sports, especializado em notícias esportivas, Antonio Pizzonia foi detido e fichado após um incidente ocorrido no Speedsportz Racing Park. No local, era realizada uma etapa do Superkarts USA Winter Series, competição de kart da qual o filho do ex-piloto participava no fim de semana.

Ainda conforme a publicação, não foi divulgada uma descrição oficial sobre como o conflito teve início, nem quem seriam os envolvidos diretamente na ocorrência. As autoridades locais também não informaram se houve registro de feridos ou se outras pessoas foram ouvidas no local. Pizzonia foi liberado poucas horas depois da prisão.

Natural de Manaus, Antonio Pizzonia construiu uma carreira de destaque no automobilismo internacional. Ele estreou na Fórmula 1 em 2003 como piloto de testes da equipe Williams e, no mesmo ano, foi contratado pela Jaguar, onde competiu até 2004. Posteriormente, retornou à Williams e substituiu Ralf Schumacher em quatro etapas da temporada.

Ao todo, Pizzonia disputou 20 corridas na principal categoria do automobilismo mundial. Antes da Fórmula 1, foi campeão da Fórmula Vauxhall e da Fórmula Renault na Inglaterra, além de conquistar o título da tradicional Fórmula 3 Inglesa, uma das principais portas de entrada para a elite do esporte. No Brasil, também competiu na Stock Car entre 2007 e 2010.O caso segue sem maiores esclarecimentos por parte das autoridades norte-americanas, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o registro policial for detalhado ou que a defesa do ex-piloto se manifeste oficialmente.