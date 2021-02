Fala de Boateng deixou Kasia Lenhardt perturbada, diz amiga de modelo encontrada morta

A morte modelo de 25 anos, uma semana após término do relacionamento com o atleta, continua repercutindo na Alemanha e no mundo edit

Samir Mello, Metrópoles - A morte da modelo polonesa Kasia Lenhardt, uma semana após o término com o zagueiro Jérôme Boateng, do Bayern de Munique, segue repercutindo na Alemanha. Uma amiga de Kasia afirmou que ela estava sozinha no apartamento e que morreu no dia do aniverário do filho de 6 anos.

“Um membro da família chamou a polícia porque não conseguiam entrar em contato com ela e estavam preocupados. Ela morreu depois de o Jérôme ter dado uma entrevista em que ele dizia que o relacionamento entre ambos havia terminado. Ele disse coisas muito más sobre a Kasia, ela ficou perturbada”, afirmou, em entrevista ao Daily Mail.

